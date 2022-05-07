"Не переносит дух рашистских оккупантов": в Харьковской области вместе с пограничниками несет службу Терминатор

"Не переносит дух рашистских оккупантов": в Харьковской области вместе с пограничниками несет службу Терминатор

Обессиленная собака, потерявшая дом, пришла к бойцам на блок-пост в Харьковской области. Его приютили и взяли на службу.

На Харьковщине вместе с пограничниками защищает Украину от российских оккупантов Терминатор — собака с разноцветными глазами, напоминающая известного киногероя.

Обессиленная собака, потерявшая дом, пришла к бойцам на блок-пост, сообщают в Государственной пограничной службе.

Пограничники рассказали, что пса накормили и дали кличку Терминатор, ведь собака со своими разноцветными глазами чем-то напоминает известного киногероя. А еще взяли его на службу.

"Он, как и мы, не переносит даже дух рашистских оккупантов", — делится один из пограничников.

По словам украинских воинов, службу пес несет добросовестно — настораживается и вовремя подает сигнал о посторонних.

Тем временем джек-рассел-терьер Патрон — талисман черниговских пиротехников, вместе с ними разминирует деоккупированные территории и ждет подкрепления — Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Facebook показала видео с собаками, которые вместе с кинологами прошли специальное обучение в Литве и теперь готовы помогать Патрону в разминировании территорий.

Пес-сапер: история Джек Рассел терьера Патрона, ставшего звездой этой войны

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