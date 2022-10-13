Не первая и не последняя: военный эксперт объяснил, почему войны с РФ будут продолжаться и дальше

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что войны России против Украины еще будут повторяться.

Об этом он заявил в интервью ТСН.

"Это не последняя война с Россией, я уверен. Когда мы одержим победу? Это очень сложный вопрос. Делать прогнозы – это вообще неблагодарное дело. Но я могу сказать вот так: в 2023 году мы будем возвращать временно оккупированный полуостров Крым. Это факт. часть материковой Украины будет к тому времени освобождена, мы увидим.Но Крым – это перспектива 2023 года.То, что с Россией мы будем всегда воевать – такова наша судьба.Мы видим тысячу лет, как происходили отношения с этим соседом, и не было ни одного столетие спокойно, постоянно что-то происходило. После того, как закончится эта война, Украина станет частью Европейского Союза и НАТО", – сказал Коваленко.

Эксперт добавил, что новая агрессия РФ не повторится в ближайшее время.

"О угрозах со стороны России. Она не настолько самоубийца, чтобы после войны, которую она проиграла Украине, она начала какие-то акции военного характера против Североатлантического Альянса. Да и вообще, в ближайшее время она не будет совершать какие-то очень масштабные провокации, которые могут привести к новой войны. Но через 10, 20, 30 лет мы не понимаем, что будет с миром. Что будет с Североатлантическим альянсом через 40 лет. Но мы понимаем, что Россия будет присутствовать все это время" – отметил он.

Коваленко считает, что минимизировать угрозы Украина должна постоянно улучшать свои войска.

"Поэтому Украине нужно делать ставку на свои Вооруженные Силы, их улучшение, чтобы они отвечали современным требованиям ведения войны, чтобы всегда мы были впереди этого не совсем адекватного соседа. Это будет возможность значительно уменьшить вероятность повторения полномасштабной войны. Они должны нас бояться", – подчеркнул эксперт.

Окончание войны в Украине: прогнозы

Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что война в Украине закончится тогда, когда ВСУ перехватят у россиян стратегическую инициативу. Сейчас уже начало подобных действий. Мощное наступление ВСУ будет свидетельствовать о начале конца войны в Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что окончание войны в Украине ускоряют внутренние конфликты в России. Однако точную дату пока слишком рано прогнозировать.

Журнал The Times со ссылкой на британскую разведку сообщил, что ВСУ могут выйти на границы 23 февраля 2022 уже к Рождеству.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечает, что война не закончится до конца 2022 года, однако будет продолжаться не годами, а месяцами.