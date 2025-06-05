Не первый прилет: жительница дома, в который попал "Шахед" в Харькове, рассказала о пережитом

Обстрел Харькова 5 июня / © Игорь Терехов, мэр Харькова

Реклама

Ночью 5 июня армия РФ ударила по Слободскому району Харькова . Один из беспилотников попал в 17 этаж многоэтажки.

Об этом пишет "Общественное Харьков".

В Харькове дрон попал в квартиру

Как стало известно, "Шахед" попал в квартиру соседям Анастасии Мелещенко. Ее муж — спасатель, он сейчас в командировке. В момент атаки "Шахедов" женщина находилась дома с дочерью и собакой Пуфиком.

Реклама

"Мы с 14-летней дочерью успели выбежать в подъезд. Слышала звук "Шахеда" — взрыв, дым, посыпался потолок. У ребенка — острая реакция на стресс, его пришли поддержать друзья, а так — целые. После первого взрыва мы спали, потом — успели выбежать в подъезд, пролун Анастасия.

Женщина отметила, что 4 июня у квартиры закончился ремонт после попадания 31 августа.

"Только вчера починили все, что было после прошлого прилета. И сегодня снова", — грустно констатировала она.

Напомним, в ночь на 5 июня армия РФ нанесла ракетный удар по одному из районов Харькова, а также атаковала жилые многоэтажки дронами, пострадавшие. Было шесть вражеских ударов, два из них – прямые попадания в многоквартирные дома.

Реклама

«В одной из квартир обломки пробили стены. Часть двигателя "Шахеда" оказалась прямо в коридоре. В тот момент хозяева были дома – спаслись только потому, что спали в другой комнате. Чудо, что все живы», – написал мэр города Игорь Терехов.

В настоящее время известно о 13 пострадавших. Среди них двое детей.

"Это не удары по военным объектам. Это целенаправленный террор по жилым районам, по обычным харьковчанам", - подчеркнул Терехов.

Он добавил, что службы уже работают на местах. Людям оказывается помощь.

Реклама