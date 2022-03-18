Не планирует, но может передумать: Лукашенко назвал условие, при котором потребует у Путина вернуть ядерное оружие

Не планирует, но может передумать: Лукашенко назвал условие, при котором потребует у Путина вернуть ядерное оружие

Лукашенко назвал условие, при котором страна может пересмотреть свою позицию.

Беларусь не планирует размещать никакие виды ядерных вооружений на своей территории.

Об этом заявил самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко, пишет Sputnik.

"Я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать и использовать это ядерное оружие против кого-либо. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах", – заявил Лукашенко.

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По его словам, если якобы США, Франция и Британия разместят ядерное оружие в непосредственной близости к Беларуси, например на территории Польши, Литвы или Украины — его стране придется потребовать от главы Кремля Владимира Путина вернуть оружие, которое когда-то было передано России.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины. По его словам, Беларусь не собирается ввязываться в "операцию", которую Россия проводит в Украине.

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