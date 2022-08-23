"Не планирую никуда переводить главнокомандующего Залужного": Зеленский отреагировал на слухи

Президент Владимир Зеленский не планирует переводить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на другую должность .

Президент подчеркнул, что высоко оценивает работу главнокомандующего.

Об этом Зеленский сказал в Киеве на брифинге 23 августа, отвечая на вопрос, как он оценивает работу Залужного, потому что "начинают появляться слухи", что президент якобы хочет перевести его на другую должность.

"Не планирую никуда переводить главнокомандующего Залужного. Работаем мы одной командой. Очень важно, что работают командующие по разным направлениям. Это и Залужный, и Ковальчук (командующий Оперативным командованием "Юг" Андрей Ковальчук – ред.), и Сырский (командующий Сухопутными войсками ВСУ") Александр Сырский – ред.)... Я не хочу всех называть. Думаю, наши люди знают всех наших героев. Эта команда есть, она работает. Главная оценка – мы держимся. Значит, оценка высока. Когда мы победим – будет самая высокая оценка", – ответил президент.

Отметим, с середины августа в информационном пространстве России и Украины распространяется нарратив, деструктивно влияющий на наступательный потенциал украинского общества – о якобы конфликте между Генштабом ВСУ с одной стороны и Офисом президента и Минобороны – с другой. По словам заместителя главы Минобороны Анны Маляр, это противостояние выдумано российскими специалистами по информационно-психологическим операциям.

Напомним, Госдума РФ готовит специальное заявление по Украине.

Он не знает, что такое советская армия: история главнокомандующего Залужного

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