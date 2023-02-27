Не по плану РФ: в ISW рассказали о тяжелом выборе, с которым столкнется Путин в 2023 году

В РФ в скором времени может возникнуть дефицит оккупантов.

Диктатор России Владимир Путин, начавший войну против Украины, с мая 2022 года пытался избежать приказа о принудительной мобилизации, рассчитывая на "добровольцев". Однако кампания так называемой добровольной вербовки провалилась.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

В мае 2022 года Россия начала исчерпывать боеспособные силы и военное командование оккупантов стало испытывать значительную нехватку живой силы. Тогда же войска РФ начали отступать со своих позиций вокруг города Харькова и прекратили наступление на линии Изюм-Славянск.

"Неспособность российских войск продолжать наступление как на Северодонецк-Лисичанск, так и на Славянск показала серьезные ограничения российской боевой мощи. Российские ветеранские сообщества, пожалуй, пришли к такому же выводу и призвали Путина и Минобороны России немедленно объявить частичную мобилизацию", - считают в ISW.

Путин, вероятно, отклонил призыв по поводу принудительного призыва в запас из-за того, что оно, по его мнению, могло бы вызвать недовольство у общества – однако позволил более активно вербовать на фронт "добровольцев". Диктатор РФ просигнализировал об этом решении, сняв 28 мая 2022 года верхний возрастной ценз для службы по контракту, что расширило бы резерв так называемых добровольцев.

Кроме того, он непосредственно наладил коммуникацию с российскими военными блогерами и военкорами. Однако блогеры все чаще критиковали российское Минобороны за то, что оккупанты терпят неудачу на фронте и несут большие потери.

"Путин и его рупоры продолжали проталкивать нарратив о том, что российская "специальная военная операция" в Украине была ограниченной кампанией, которая не повлияет на широкую российскую общественность, устанавливая информационные условия для предотвращения, а не содействия принудительной мобилизации", — говорят в Институте.

ISW также отметил, что Путин все больше терпит блогеров, несмотря на их резкую критику российского военного командования и ход войны за их способность вербовать добровольцев.

" Кремль, например, терпел и продолжает терпеть бывшего российского офицера Игоря Гиркина, прямо критикующего Путина и его администрацию, вероятно, из-за связей Гиркина с террористическими "ДНР" и "ЛНР", которые дали дополнительных оккупантов для войны", — говорится в сообщении.

По мнению ISW, освобождение украинской армией оккупированных территорий Харьковщины в первые недели сентября 2022-го дали четко понять Путину, что "специальная военная операция" идет совсем не по его плану. Вскоре после украинского контрнаступления Путину пришлось объявить так называемую "частичную" мобилизацию в РФ.

Специалисты из Института изучения войны считают, что Путин тогда и понял, что оккупантов недостаточно для проведения наступательных операций, которые он запланировал.

"Путин, вероятно, признал, что принудительный призыв в резерв не сможет своевременно устранить разрыв между потребностями российских сил и имеющейся живой силой, и поэтому предоставил ППК "Вагнер" возможности для расширения вербовки зэков", — добавляют аналитики.

В ISW указали на явные внешние усилия Путина подготовить российский народ к "длительной" войне, но подчеркнули, что диктатор РФ может оказаться перед другой дилеммой после очередной или двух волн призыва в запас, поскольку количество резервистов, подходящих для боевых действий на передовой, ограничено .

"Призрак безграничной российской рабочей силы (мобилизованных) – это миф. Путин уже был вынужден сделать сложный и неоптимальный выбор, чтобы компенсировать ужасные потери, которые его война нанесла российской армии, и он столкнется с таким же трудным выбором в 2023 году, если будет настаивать использовать военную силу, чтобы навязать свою волю Украине и Западу. Россия может мобилизовать больше окупантов, и Путин, вероятно, сделает это, а не сдастся. Но расходы Путина и России на меры, которые ему, вероятно, придется принять на этом этапе, начнут быстро расти ", — подытожили в специалисты.

Ранее в разведке Германии заявляли, что в России могут мобилизовать еще миллион человек, то есть дальнейший мобилизационный потенциал страны-агрессорки составляет резерв до миллиона человек, если в Кремле сочтут это необходимым.

Тем временем украинские воины за минувшие сутки уничтожили еще 560 российских оккупантов.

Как сообщалось, мобилизованные россияне из Иркутской области, которых отправили воевать на Донбасс под руководством командиров из ДНР, посетовали Путину на "беззаконные и преступные" приказы командования.

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