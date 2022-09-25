"Не поддадимся": Кулеба ответил на угрозы Путина и Лаврова применить ядерное оружие

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на ядерные угрозы российского руководства, которые звучали во время экстренного обращения Путина и выступления Лаврова на Генассамблее ООН. Кулеба призвал мир действовать.

Кулеба подчеркнул, что ядерные угрозы диктатора РФ Владимира Путина никогда не заставят Украину уступить свои интересы в защите государства от российской агрессии.

Об этом глава МИД Украины написал в Twitter.

Глава украинского МИД также призвал все ядерные государства дать понять Путину, что мир не будет терпеть его безответственные заявления о возможном применении ядерного оружия.

Также читайте США тайно предупредили Россию о последствиях ядерного удара

"Совершенно недопустимы безответственные заявления Путина и Лаврова о возможном применении ядерного оружия. Украина не подвергнется. Мы призываем все ядерные государства высказаться сейчас и дать понять России, что такая риторика ставит мир под угрозу и не будет терпеть", — говорится в заявлении Кулебы.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров во время Генассамблеи ООН снова пригрозил Украине ядерным оружием. На пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, применит ли ее РФ, в случае если Украина будет отвоевывать свои незаконно оккупированные территории, Лавров заявил: "Вся территория Российской Федерации, которая включена и может быть включена в Конституцию, безоговорочно находится под полной защитой государства. Все законы, доктрины, концепции и стратегии Российской Федерации распространяются на всю ее территорию.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Западные государства должны серьезно относиться к ядерному шантажу России.

Как сообщалось, днем ранее стало известно, что США подняли в небо редкие самолеты, следящие за российскими ядерными ракетами.

Читайте также: