Не подготовили ли россияне ловушку в Херсоне: полковник ВСУ в запасе объяснил алгоритм действий врага

Российская армия, находясь в ловушке, не может подготовить ловушку для ВСУ.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Я не думаю, что российская армия сама находясь в ловушке приготовила еще какую-то для наступающих войск. Никаких подводных камней нет. Есть определенные действия, которые проводит любая армия при отступлении: минирование, уничтожение инфраструктуры. Это прогнозируемые моменты. Наши саперы. Выполнят задачи по ликвидации такого рода действий. Такое оставляет за собой любая армия. Алгоритм действия украинских войск уже был отработан при освобождении так называемого изюмского котла, части Харьковской, Луганской, Донецкой областей", — отметил Свитан.

Деокупация Херсона: что известно

Оккупанты начали выход из Херсона еще несколько недель назад.

В Генштабе ВСУ прокомментировали заявления и уход оккупационных войск Херсона. Командование добавляет, что контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области еще продолжаются.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал своим войскам отойти от Херсона, ведь там им угрожало оцепление, сообщили аналитики издания Financial Times.

Amnesty International открыто обвинила Россию в преступлениях против человечности и призвала к расследованию.

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