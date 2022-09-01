Не покажут ключевые объекты ЗАЭС: в Минэнерго рассказали, как россияне могут помешать работе МАГАТЭ

Российская сторона, прибегая к манипуляциям, может не допустить миссию МАГАТЭ к ключевым объектам, которые необходимо осмотреть на территории оккупированной ЗАЭС.

Украинская сторона обсудила с представителями миссии перечень осмотренных объектов ЗАЭС, и эти предложения практически полностью совпадают с оценками экспертов МАГАТЭ. Но главное, чтобы россияне допустили специалистов к объектам, которые миссия должна осмотреть.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Ключевое – чтобы россияне действительно допустили к тем объектам, которые миссия имеет целью осмотреть. Мы понимаем, что могут быть манипуляции: показать какую-нибудь картинку или составить маршрут, где по факту миссия просто не сможет увидеть, что происходит. И тогда, безусловно, это может подвергнуть сомнению результаты", — сказал Галущенко.

Он подчеркнул, что нынешний формат работы миссии – новый. По его словам, ранее миссии уезжали на место уже по факту определенных событий на ядерных объектах. Сейчас поездка МАГАТЭ "совершается вперед, чтобы обезопасить от варварских поступков, которые Россия совершает на ЗАЭС".

Галущенко отметил, что очень важно, чтобы в новом формате работы миссия реализовала и другие вопросы.

"Прежде всего, кроме чисто технической функции, показать те угрозы ядерной безопасности, которые несут на территории АЭС присутствие вооруженных сил России, оружия и тяжелой техники", — пояснил он.

Глава Минэнерго подчеркнул, что в состав миссии входят настоящие специалисты своего дела, имеющие большой опыт, и Украина ценит их усилия, направленные на обеспечение ядерной безопасности не только нашего государства, но и всего мира.

Галущенко напомнил, что Украина ожидает, что результатами работы миссии станут деоккупация ЗАЭС, ее возвращение под полный контроль Украины и последующая демилитаризация территории вокруг станции.

Напомним, накануне, 31 августа, оккупанты заставили МАГАТЭ стоять в очереди на КПП.

Как сообщается, в день приезда МАГАТЭ на ЗАЭС россияне накрыли огнем Энергодар и бьют по маршруту миссии.

Тем временем из-за обстрелов на Запорожской АЭС отключился 5-й энергоблок.

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