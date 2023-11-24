«Не покупай фигни! Лучше согрей защитника!» – «Украинская команда» предлагает приобщиться к сбору на теплые наботы для защитников

Сэкономленные в черную пятницу деньги лучше всего потратить на донаты для защитников. Волонтеры «Украинской команды» предлагают присоединиться к сбору на хотпаки для бойцов на передовой.

Стоимость одного такого набора – 140 гривен, сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

«Друзья, сегодня многие из вас будут штурмовать магазины и охотиться за скидками. В это время наши ребята будут штурмовать позиции и охотиться на врага. Сегодня еще теплая черная пятница. Но послезавтра уже холодное и белое от снега воскресенье, а дальше… зима. Мы, украинцы, любим экономить и умеем помогать. Так что объединим это прямо сейчас. Сэкономил – задонать! «Украинская команда» продолжает сбор на теплые наборы для защитников», - сообщил волонтер «Украинской команды» Орест Криштафович.

Каждый теплый набор – хотпак – состоит из химической грелки, сухого душа и присыпки, сообщают волонтеры.

«Это простая штука, которая выручит бойцов. 140 гривен – один согретый боец. 4200 грн – согретый целый взвод. Поехали! И вот вам слоган на черную пятницу: Не покупай фигни! Лучше согрей защитника!» - подчеркивают в «Украинской команде».

Ранее сообщалось, что «Украинская команда» объявила большой сбор на хотпаки для 50 тысяч бойцов на передовой. Нужно собрать 7 миллионов гривен.

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