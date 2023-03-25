"Не получал предложения от Китая": Зеленский о переговорах с Си Цзиньпином

Киев передал по дипломатическим каналам Пекину информацию о желании провести диалог.

Президент Украины Владимир Зеленский не получал предложений по переговорам с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом глава государства заявил в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun.

По словам Зеленского, Киев передал по дипломатическим каналам Пекину информацию о желании провести такой диалог.

Отмечается, президент скептически отнесся к предложению Китая из 12 пунктов, заявив, что на первое место нужно поставить "уважение суверенитета и территориальной целостности".

"Я не получал предложения от Китая быть посредником. Мне не поступало предложение встретиться. Но я по дипломатическим каналам дал прямые сообщения, что хочу поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином", – заявил Зеленский в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun.

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