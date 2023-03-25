"Не получал предложения от Китая": Зеленский о переговорах с Си Цзиньпином

Киев передал по дипломатическим каналам Пекину информацию о желании провести диалог.
Президент Украины Владимир Зеленский не получал предложений по переговорам с лидером Китая Си Цзиньпином.
Об этом глава государства заявил в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun.
По словам Зеленского, Киев передал по дипломатическим каналам Пекину информацию о желании провести такой диалог.
Отмечается, президент скептически отнесся к предложению Китая из 12 пунктов, заявив, что на первое место нужно поставить "уважение суверенитета и территориальной целостности".
"Я не получал предложения от Китая быть посредником. Мне не поступало предложение встретиться. Но я по дипломатическим каналам дал прямые сообщения, что хочу поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином", – заявил Зеленский в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun.