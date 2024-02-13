Не помню, чтобы что-то подобное было в истории войн: эксперт объяснил, для чего оккупанты построили на Донетчине "царь-поезд"

На оккупированной Донетчине российские военные построили 30-километровый "царь-поезд". Начали они строить его в июле прошлого года. Россияне считали, что существует риск наступления Вооруженных сил Украины в районе Волновахи. Единственная версия строительства этого сооружения, если его так можно назвать, – это довольно оригинальный способ построения фортификаций.

Об этом заявил эксперт Денис Попович в эфире телемарафона 13 февраля.

"Я не помню, чтобы что-то подобное было в истории войн. Это свидетельствует о том, что россияне могут творчески подходить к таким вещам. Не надо их недооценивать, видите ли, такое нестандартное решение", — отметил он.

Попович предположил, что у Сил обороны были определенные размышления, что военным ВСУ следует наступать от Угледара на юг. Россияне считали, что это реально и соорудили такую систему из вагонов, поездов, локомотивов.

"Не надо думать, что это такая какая-то непреодолимая штука. Как сложили, так и можно ее растянуть. Но, безусловно, она может задержать продвижение ВСУ. А, возможно, не нужно искать решения, что делать, и найти какие-то обходные пути". Потому что не нужно позволять россиянам выигрывать время для построения оборонных укреплений на других участках фронта. Это вопрос встанет, когда мы подойдем к этому участку обороны россиян", – добавил эксперт.

Отвечая на вопрос о маневрировании этого "царя-поезда", Попович отметил, что у него есть сомнения, что есть локомотивы, которые способны сдвинуть этот "поезд" с места.

Оборонная линия "царь-поезд" / Фото: t.me/DeepStateUA

"Тогда придется расцеплять вагоны, чтобы сдвинули части этого "царь-поезда", – отметил эксперт.

Напомним, по данным ISW, российские захватчики построили 30-километровый так называемый "царь-поезд" между Еленовкой и Волновахой на оккупированном Донбассе. Общая масса эшелона составляет более 50 тысяч тонн.

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