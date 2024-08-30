Не помогаете, то хотя бы не мешайте нам воевать: Олещук ответил Безуглой

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук заверил, что причины авиационной катастрофы истребителя F-16 будут установлены, продолжается расследование с привлечением американских партнеров.

Об этом Олещук написал в Telegram.

"Ужасная авиационная катастрофа самолета F-16, который пилотировал один из лучших украинских летчиков-истребителей Алексей Месь, всколыхнула весь мир. Так, 26 августа 2024 года, в день самого масштабного обстрела Украины, мы потеряли подготовленного пилота, потеряли F-16, но мы не потеряли человечность и веру в победу. Безусловно, мы выясним причины авиационной катастрофы", – написал он.

Олещук отметил, что высшее руководство государства сразу получило доклад о катастрофе. Был получен предварительный отчет, к расследованию причин присоединились партнеры Украины из США.

Командующий заверил, что уже проводится подробный анализ, идет расследование.

"Должны тщательно разобраться, что произошло, какие обстоятельства, чья ответственность. И это будет сделано. Информация о таких инцидентах не может выдаваться мгновенно в публичное пространство и не может детализироваться для медиа. В стране война!" – подытожил Олещук.

Олещук ответил Безуглой

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины назвал народного депутата Марьяну Безуглую "инструментом для дискредитации высшего военного руководства" страны и "ньюсмейкером вражеской пропаганды", отметив, что ей еще придется извиниться перед армией, причем в суде.

"Война в стране. Но это безразлично людям, избравшим Марьяну Безуглую как инструмент для дискредитации высшего военного руководства. Повесить всех собак на войско не получится", — написал он в телеграм-канале, комментируя сообщение Безуглой в фейсбуке об отсутствии его комментариев по инциденту с F-16.

"Поэтому я обращаюсь к народному депутату, которая давно продала свое имя для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете извиняться перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде", – заявил он.

"Вы в очередной раз не только вылили грязь на меня лично и на Воздушные силы, вы дискредитировали производителей американского оружия – основного союзника Украины – США! Вы снова стали основным ньюсмейкером вражеской пропаганды и бьете все рекорды на российском телевидении. Вам аплодирует вся россия. Не помогаете, то хотя бы не мешайте нам воевать!" – подытожил Олещук.

Николай Олещук ответил на сообщение Безуглой / Фото: скриншот с видео

Напомним, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп Марьяна Безуглая считает, что причиной катастрофы истребителя F-16 стал "дружественный огонь" украинской системы ПВО. Вину за это она возлагает на несогласованность между подразделениями Воздушных сил.