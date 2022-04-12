Не помогла даже надетая для маскировки украинская военная форма: глава СБУ о задержании Медведчука

Не помогла даже надетая для маскировки украинская военная форма: глава СБУ о задержании Медведчука

Прессцентр СБУ обнародовал новое фото задержанного кума Путина в наручниках.

Глава СБУ прокомментировал задержание кума Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Баканов отметил, что даже надетая для маскировки украинская военная форма не помогла Медведчуку избежатьт наказания.

Слова Баканова привел пресс-центр СБУ и обнародовал новое фото задержанного кума Путина в наручниках.

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"Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на государство-агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже надеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это избежать наказания? Отнюдь! Наручники ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты! Пророссийские предатели и агенты спецслужб России, запомните – у ваших преступлений нет ни одного срока давности. И укрытий, где бы мы вас не нашли!", - написал глава СБУ

СБУ

Баканов поблагодарил всех сотрудников СБУ, в частности, следователей и контрразведчиков украинской спецслужбы, которые, выполняя поручения президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука.

"Ни один предатель не избежит наказания и будет отвечать по закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе", — отметил глава СБУ.

Напомним, во вторник вечером, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании кума Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Ранее советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что в конце февраля Виктор Медведчук скрылся из-под домашнего ареста.

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