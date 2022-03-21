Не поняла, что кровь ее, а не ребенка: киевлянке, прикрывшей собой двухнедельную дочь, наложили 25 швов

Семья смогла выбраться из многоэтажки, где взрывной волной вырвало стену.

Она закрыла своим телом одномесячного младенца – 27-летняя киевлянка при взрыве на Виноградаре получила 25 ранений по всему телу обломками стекла, но смогла собой защитить дочь. Ольгу прооперировали в «Охматдете», она уже чувствует себя удовлетворительно. Врачи обследовали новорожденную Викторию – она осталась невредимой.

Об этом говорится в ТСН.

Ольга прижимает к себе Викторию, когда началась полномасштабная война дочери было всего две недели. Семья побоялась отправляться в долгую и не известную дорогу из столицы на запад, решили остаться в Киеве. К звукам войны нельзя привыкнуть, говорит Оля. 18 марта взрывы звучали все ближе и ближе к их дому. В 8 часов утра Ольга взяла Вику на руки, чтобы покормить, и в этот момент прогремел взрыв. Оля закрыла малыша своим телом от многочисленных обломков стекла.

«Одеялом накрываю, чтобы ей тепленько было, и благодаря этому кроха выжила, я успела закрыть, и Дима подскочил, тоже нас накрыл. Слава Богу, она была у меня в руках, у нее маленькая царапина на щечку и синяк на ручке и ножке», — рассказывает женщина.

У отца девочки Дмитрия ранило ноги, в больнице ему перевязали раны. Но больше всего пострадала именно Ольга. Все ее тело буквально было пришито обломками стекла. Хирурги насчитали не менее 25 ран. «Где-то работали часа два с половиной-три. Были извлечены многие инородные тела почти из всех ран», — рассказывает челюстно-лицевой хирург национальной больницы "Охмадит" Анатолий Тимошенко.

27-летняя киевлянка закрыла собой одномесячного ребенка и получила 25 ранений

Оля говорит, что после взрыва даже не чувствовала боли, переживала только дочь. «Мне ранило голову и начала литься кровь, это все полилось на малышку, я не понимала, мне казалось, что это ее кровь. Я кричу, а Дима говорит, что это твоя кровь, это не ее», – вспоминает женщина.

В «Охматдете» одномесячную Вику полностью обследовали, у нее нет повреждений и это просто чудо. Потому что квартира семья изуродована.

Взрыв прогремел в столице на Виноградаре 18 марта. Эпицентром стал детский сад, однако вокруг разрушения 6 многоэтажек. Один человек погиб, 19 получили травмы, 4 из них – дети. В доме, где была квартира Ольги и Дмитрия, вырвало боковую стену.

Возвращаться из больницы им некуда. Когда все раны у Ольги заживут, они поедут туда, где нет активных боевых действий. Но Дмитрий убеждает, что у них нет отчаяния. Они чудом остались в живых – и это главное.

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