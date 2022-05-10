"Не время романтизировать Россию": лидер Scorpions рассказал, как родилась идея изменить слова легендарной песни в поддержку Украины

Легендарная рок-группа Scorpions, как и многие другие, поддерживает Украину и осуждает Россию, которая враждебно вторглась на территорию независимого государства.

В частности, вокалист коллектива Клаус Майне рассказал, что активно следил за новостями, поэтому думал, что Россия может напасть. Впрочем, до последнего не мог поверить, что это произошло.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

"Мы смотрели новости каждый день, и у каждого, очевидно, было ощущение, что в эти дни в феврале может быть вторжение. Но тогда думать об этом было так отвлеченно и так нереально. Я помню день, когда увидел новости, и не мог поверить. Мы были в шоке, не могли поверить, что это правда", — поделился Клаус.

Клаус Майне в эфире телемарафона / скриншот с видео

В Scorpions тогда был музыкальный тур, и они выступали в Лас-Вегасе. Впрочем, не вспомнить об ужасных событиях артисты не смогли. Они изменили слова своей самой известной песни Wind of change. После вторжения России артисты убрали оттуда упоминание о Москве и Парке Горького и вместо этого спели "Теперь послушай мое сердце, оно говорит Украина". Когда музыканты выступали на сцене, то достали флаг Украины.

Клаус Майне в эфире телемарафона / скриншот с видео

"Мы как раз готовились к новому туру, у нас как раз вышел новый альбом, и мы готовили шоу в Лас-Вегасе. Вы знаете, я подумал, что сейчас не время романтизировать Россию текстами вроде "Играть Москвой в парк Горького". Я хотел сказать этими словами, что мы поддерживаем Украину в этой очень сложной ситуации", – поделился Клаус.

Клаус Майне в эфире телемарафона / скриншот с видео

К слову, недавно еще одна легендарная рок-группа Pink Floyd воссоединилась, чтобы поддержать украинцев. Рокеры выпустили совместную песню с Андреем Хлывнюком – "Ой, у лузі червона калина". Как признался Клаус, дуэт ему очень понравился. Сами же участники Scorpions пока не планируют выпускать совместные композиции с украинцами. Хотя Клаус говорит, что это возможно.

скриншот с видео

"Музыканты - они в плену эмоций. Важно выражать свои чувства в музыке. Все сейчас и артисты тоже стоят вместе с Украиной. Мы пока не планируем дуэтов, но все возможно, это только вопрос правильного времени, момента и музыки. Увидим, что будет", – рассказал Клаус.

Вокалист Scorpions отметил, что сейчас он ежедневно смотрит новости о войне в Украине. По его словам, россияне совершают настоящие ужасы на украинских землях. Впрочем, он уверен, что добро всегда побеждает зло.

"Я думаю все люди на этой планете имеют право жить в мире, свободе со своими соседями. В конце концов мы все придем к этому. Мы видим это каждый день по телевизору, эти ужасные кадры, мы смотрим новости, где бы мы ни были. Это разбивает сердце, но мы не имеем истинного представления, что это на самом деле значит быть в такой ситуации, это так сложно для любого человека. Так много невинных людей потеряли жизнь. Мы все надеемся, что это очень скоро закончится, и мы все увидимся в лучшие времена. И мы очень уважаем украинцев", — добавил Клаус.

Эксклюзивное интервью с Клаусом Майне: "Scorpions" сменил слова песни ради поддержки Украины

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