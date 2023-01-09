Не поверили даже пропагандисты: Минобороны РФ раскритиковали за фейковое "возмездие" в Краматорске

Минобороны РФ 8 января объявило, что российские силы провели "операцию возмездия" против украинских войск в ответ на удар по Макеевке.

Российские пропагандистские военные блогеры и корреспонденты раскритиковали заявление Минобороны РФ, назвав его фейковым.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Как пишут аналитики, Минобороны России "ложно заявило", что от удара по нескольким пунктам временной дислокации ВСУ в Краматорске Донецкой области якобы погибли более 600 украинских военнослужащих. Однако журналисты, побывавшие на месте атаки в Краматорске, заявили, что удар был нанесен по пустой школе. Более того, даже российские пропагандисты не поверили своему военному ведомству.

"Пропагандисты раскритиковали российское военное руководство за то, что оно сфабриковало историю, чтобы "отомстить" за удар по Макеевке, вместо того, чтобы возложить на себя ответственность за потери", — отметили в ISW.

В Институте добавили, что РФ постоянно прибегает к подобным фейкам. Так, в начале массированной кампании ударов по инфраструктуре Украины в октябре 2022 года Минобороны России использовало аналогичную формулировку "возмездия" за удары по Крымскому мосту.

"Реакция Минобороны России на удар по Макеевке в очередной раз открыла возможность для решительной критики российского военного руководства по ведению войны", — отмечают аналитики ISW.

Удар по казарме в оккупированной Макеевке

Напомним, что в новогоднюю ночь во временно оккупированной Макеевке было уничтожено здание бывшего профтехучилища, где находились мобилизованные солдаты российской армии из Саратовской области. Точное количество погибших и раненых не называют. Известно, что в помещении могло находиться до 600 "мобиков". По непроверенной информации, по меньшей мере, половина из них погибла.

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