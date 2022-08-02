"Не пойдем на уступки": Ермак заявил, что следующие месяцы будут решающими для ВСУ

Следующие несколько месяцев будут решающими для украинских войск на поле битвы с российскими оккупантами.

Украина никогда не пойдет на уступки России, которая напала и цинично уничтожает нашу землю, с точки зрения своей независимости и территориальной целостности.

Об этом в интервью NHK заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"В этой войне мы никогда не пойдем на уступки с точки зрения своей независимости, территориальной целостности и суверенитета", – сказал он.

По его словам, украинские войска активизируют контрнаступление на юге, чтобы отвоевать всю захваченную Россией территорию. В то же время, Ермак считает, что затяжная война даст преимущество российским войскам.

По его мнению, если бои продлятся до зимы, украинским войскам будет все сложнее отвоевать свою территорию.

Ермак также сказал, что все обсуждения направлены на то, чтобы принять все возможные меры и достичь перелома в ходе боевых действий. Глава ОП призвал США и западных союзников ввести новые санкции против РФ и отметил, что Кремль продолжает использовать экспорт энергоносителей как рычаг для устранения санкций.

Напомним, ВСУ ликвидировали вражескую разведгруппу вблизи Новополя и отразили штурм оккупантов возле Трудолюбовки.

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