"Не позволим загнать себя в Будапештский меморандум": Данилов – о том, как Запад помогал РФ

Глава СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Украина больше не позволит загнать себя в Будапештский меморандум. Он отметил, что Россия после распада СССР стала монополистом на постсоветском пространстве.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Запад не знает, что делать с Россией, они ее пугаются, потому что у нее есть ядерное оружие. И благодаря в том числе нашим партнерам Россия стала монополистом на постсоветском пространстве. В 90-х годах было ошибочное решение, что за всю территорию бывшего СССР должна отвечать Россия. Не нужно этого было монополизировать. Мы больше не позволим загнать себя в Будапештский меморандум. Ибо оказывается, что подпись президента США в этом мире ничего не стоит. Ибо если президент США подписался, а потом начинается, давал ли нам кто-то гарантии, или нет. Идет пинг-понг, который для нас выглядит грустно", – пояснил Данилов.

Будапештский меморандум: что известно

5 декабря 1994 Украина подписала Будапештский меморандум. Наше государство отказалось от ядерного оружия, в обмен на это Россия, США, Великобритания предоставили нашему государству гарантии безопасности. Украина, в свою очередь, в рамках соглашения 1996 выполнила свои обязательства и уничтожила 2 тысячи стратегических ядерных боезарядов, унаследованных от СССР.

19 февраля президент Зеленский перед полномасштабным вторжением России во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности объявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума (Украина, Россия, США и Великобритания) о гарантиях безопасности. Этот договор оказался недейственным, чтобы остановить полномасштабную войну против Украины.

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