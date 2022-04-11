"Не позволяют свободно передвигаться и нету доступа к связи": Геращенко о принудительно вывезенных украинцах в РФ

"Не позволяют свободно передвигаться и нету доступа к связи": Геращенко о принудительно вывезенных украинцах в РФ

Он подчеркнул, что фактически украинцы на территории РФ – заключенные.

Украинцы, которых принудительно вывезли на территорию России, находятся в лагерях и санаториях под круглосуточным наблюдением, без возможности свободно передвигаться, без свободного доступа к средствам связи, чтобы сообщить своим родным в Украине о том, что с ними происходит.

Об этом во время телемарафона сказал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Кстати, вчера, мне там через третьи руки передали информацию о семье украинцев из Мариуполя, которых вывезли в город Иваново, это рядом с Московской областью. Их также держат в лагере, им удалось передать через одного честного человека из обслуживающего персонала русского, что они там. Фактически все эти люди – заключенные. Они находятся в плену в Российской Федерации", — сказал он.

Он также отметил, что для всех цивилизованных людей во всем мире уже ясно, что "Путин – это Гитлер 21 века, и это еще одно преступление".

"И просто этим преступлениям уже нет даже подсчета, сколько всего сделано, сколько людей зарезано, изнасиловано, убито. Последний только пример – удар по вокзалу в Краматорске. Там уже погибли 58 человек, более сотни раненых. У людей искалечены жизни, из-за этого подонка, из-за этого фашистского диктатора Путина", — подчеркнул Геращенко.

По его словам, после окончания войны Украина будет добиваться через дипломатическое давление, чтобы всем украинцам, выехавшим принудительно на территорию Российской Федерации, дали возможность вернуться назад или уехать в другие страны, чтобы там получить убежище.

Напомним, Геращенко рассказал, как принудительно вывезенные жители Мариуполя убегали из России.

Читайте также: