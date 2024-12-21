"Не прекращают атак": военный о ситуации на Покровском направлении

Оккупанты на Покровском направлении не прекращают атак. Они используют FPV-дроны, артиллерию и авиацию для ударов по позициям Сил обороны Украины и гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил герой Украины и командир дивизиона артиллерийской разведки ОАБР НГУ Виталий Литвин в эфире "Мы-Украина".

По его словам, российские войска сохраняют высокую интенсивность атак на Покровском направлении, продвигаясь вдоль линейных ориентиров, таких как железнодорожные пути и трасса из Селидового в Покровск.

Они также активно применяют FPV-дроны на оптоволокне, которые трудно нейтрализовать из-за их устойчивости к радиоэлектронной борьбе.

“Давление врага не снижается: артиллерийские обстрелы, удары авиабомбами и использование обычных FPV-дронов на разных частотах постоянны. Так же по самому Покровску совершаются удары – таким образом враг пытается сделать невозможным передвижение ВСУ по самому городу. Потому что именно там проходит логистика. Враг, когда упирается в какие-то ВОПы, понимает — если уничтожить логистику, то он истощит их гораздо быстрее”, – отметил Волошин.

Напомним, армия РФ пытается прорваться в Покровск в Донецкой области. Этот город является последним крупным населенным пунктом перед админграницей из Днепропетровской области.

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