"Не превращайте себя в мишень": россияне обстреливают Авдеевку, глава ОВА призывает эвакуироваться

"Не превращайте себя в мишень": россияне обстреливают Авдеевку, глава ОВА призывает эвакуироваться

Всю ночь на понедельник, 23 мая, Авдеевка в Донецкой области находилась под вражеским огнем армии Российской Федерации.

Накануне вечером россияне обстреливали город из артиллерии. Повреждены не менее 20 жилых домов, а также детсад.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Кроме того, утром 23 мая российская авиация нанесла авиаудар по старой части города. Специалисты устанавливают следы вражеского удара.

По словам главы ОВА, за минувшие сутки оккупанты страны-агрессора ранили по меньшей мере троих раненых мирных жителей.

"Россияне ведут войну на уничтожение: разрушают наши населенные пункты по всей линии фронта от Угледара до Лимана, бьют по городам, расположенным в относительном тылу, как Бахмут и Соледарь. Призываю всех: эвакуируйтесь. Не превращайте себя в мишень для русской армии", – подчеркнул Кириленко.

Россияне обстреляли Авдеевку в Донецкой области. / Фото: Павел Кириленко/Facebook

Россияне обстреляли Авдеевку в Донецкой области. / Фото: Павел Кириленко/Facebook

Россияне обстреляли Авдеевку в Донецкой области. / Фото: Павел Кириленко/Facebook

Как сообщалось, российские захватчики ежедневно терпят бешеные потери, но не оставляют попыток выйти на админграницы Луганской области. В регионе оккпанты действуют по трем направлениям: Северодонецк, Попасная и Белогоровка, а также Горная община.

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