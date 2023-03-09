Не пришли в военкомат: комиссар рассказал, скольких оштрафовали на Харьковщине

На сегодняшний день в области формируют новый запас из военнообязанных. Их, в частности, будут учить на заграничной военной технике.

За неявку в военкомат во время мобилизации в Харьковской области было оштрафовано 600 военнообязанных и это только за последние два месяца.

Об этом областной военный комиссар Владимир Арап рассказал на брифинге, сообщает "Суспільне".

Он уточнил, что те, кто не пришел в ТЦК и СП (военнокоматы), были оштрафованы на суммы от 1000 до 5000 грн.

"Но есть так категория военнообязанных, которые уже получили повестку, прошли медицинское обследование и им уже нужно было прибыть с вещами для отправки. Если такая категория не появляется, то это уже уголовная ответственность. Они могут быть осуждены на три или пять лет", – заметил Арап.

Он также проинформировал, что сегодня на Харьковщине формируют новый запас из военнообязанных. Мобилизированных будут обучать на военной технике, поступающей из-за границы.

Военный комиссар отметил, что мобилизованным без военного опыта во время службы оставят их гражданские специальности: водитель, инженер или бухгалтер. Или же можно будет овладеть новой специальностью.

"Мы сейчас формируем большое количество новых подразделений. У нас очень много поступает военной техники из-за границы, которой также нужно овладеть. Для этого мы набираем определенный ресурс", – сказал Арап.

Напомним, ранее адвокат Андрей Новак объяснил, какие причины законно позволяют не прийти в военкомат, когда повестка на руках. Речь идет о состоянии здоровья, смерти родных, уходе за больными родными, стихийном бедствии или другой чрезвычайной ситуации и сдаче экзаменов в вузах. Однако чтобы не было негативных последствий, позже все равно придется явиться в военкомат.

Адвокат Андрей Новак о бронировании сотрудников, вручении повесток и запрете на выезд должностных лиц

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