"Не продам ни за что!": во время обмена воин не сдержал эмоций и рассказал о любви к Украине

Обмен пленными

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В четверг, 12 июня, состоялся очередной этап обмена пленными. Один из воинов умилялся и громко рассказал близким, как он любит Украину и украинцев.

Кадры обнародовали в Сети.

«Украина превыше всего! Я несокрушимый. Я люблю свою страну, я не продам ее ни за что! Я люблю Украину, я люблю вас, я люблю этих людей», - сказал защитник.

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Ранее стало известно, что 12 июня состоялся очередной этап крупного обмена пленными . В Украину вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники.

На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности, ДШУ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

«Среди освобожденных сегодня есть Защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет. Все освобожденные Оборонцы — мужчины, представители рядового и сержантского состава.