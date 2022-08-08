Не проходят никакой подготовки: Гайдай рассказал, зачем Россия использует заключенных в войне против Украины

Россия использует своих заключенных в войне против Украины как "пушечное мясо".
Осужденные, согласившиеся воевать против Украины, не проходят никакой военной подготовки, их используют для выявления позиций ВСУ.
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.
По его словам, российские заключенные, которые соглашаются воевать против Украины, не проходят никакой военной подготовки, у них нет нормального оружия. Россия их бросает на передовую только для того, чтобы выявить позиции ВСУ. Поэтому российские осужденные постоянно погибают.
"Погибших из ПВК не считают", — объяснил Гайдай.
Напомним, глава "ПВК "Вагнер" лично вербует заключенных в РФ для войны в Украине.
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