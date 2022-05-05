"Не проканает под дурака закосить": российский политический деятель считает, что болезнь Путина не спасет его от суда

"Не проканает под дурака закосить": российский политический деятель считает, что болезнь Путина не спасет его от суда

Диагноз Путина не оградит его от международного трибунала и суда в Гааге.

Такое мнение высказал российский политический деятель и правозащитник Марк Фейгин.

По его словам, вероятные психические расстройства главы страны-агрессора не спасут его от суда.

"Одно из авторитетных западных изданий опубликовало диагноз Путина, написав, что у него стероидная ярость на фоне приема стероидов из-за его болезни. Представляете – стероидная ярость у Путина. Но я вам так скажу: не проканает под дурака закосить. Вполне можно говорить о том, насколько адекватно поведение Путина, ведущее к угрозе всему человечеству, а не только Украине: все эти игрушки термоядерные и заявления о принятых решениях", — рассказал Марк Фейгин.

Он также добавил, что не один Путин может быть с психическими расстройствами, но и его окружение, которое "боится и словно стилизуется под своего безумца".

Напомним, что Беларусь привела силы в высшие степени боеготовности, а войска РФ оборудуют позиции в Курской области.

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