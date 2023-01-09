"Не просто грязный трюк": Резников рассказал, как РФ пыталась завербовать детей для сбора данных

Резников рассказал о намерении оккупантов использовать детей, что является не просто коварством, а военным преступлением.

РФ намеревалась использовать украинских детей в своих преступных военных целях через мобильную игру.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его данным, оккупанты через мобильную подвижную игру пытались "выведать" в украинских детей важную информацию. Враг хотел, чтобы несовершеннолетние через игру неосознанно раскрыли данные о расположении стратегически важных объектов.

"россияне пытались использовать украинских детей, чтобы из-за подвижной игры бессознательно предоставить информацию о расположении стратегически важных объектов. Это не просто грязный трюк, это военное преступление", — рассказал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что в резолюции Совбеза ООН с 1999 года перечислено шесть типов серьезных нарушений против детей во время вооруженных конфликтов и РФ уже совершила их все.

"Россия совершила их все. Мы должны помнить об этом и наказать зло", — подчеркнул Резников.

Напомним, Резников также назвал количество похищенных оккупантами украинских детей.

Ранее мы рассказывали щемящую историю подростка из Мариуполя, которого россияне депортировали в Москву и запрещали говорить на украинском. Прочесть ее можно по этой ссылке.

Как сообщалось, российский военный разразился ненавистью к украинскому народу и в частности к младенцам. Оккупант заявил, что украинских детей "нужно еще душить в утробе" матери. Об этом свидетельствует его телефонный разговор, который перехватила украинская разведка.

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