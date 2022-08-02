Не прячьтесь за женскими юбками: в СНБО резко обратились к мужчинам, которые бегут за границу во время войны

В СНБО гневно отреагировали на случаи, когда здоровые мужчины вместо того, чтобы защищать Украину от врага, бегут за границу.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что если мужчина не может держать оружия в руках, то можно найти альтернативу.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью "24 каналу".

Также читайте Арестович рассказал, как ВСУ очищают юг Украины от российских оккупантов

"Нечего прятаться за женскими юбками и убегать из страны. Надо помогать. Не можете воевать и держать в руках оружие – помогайте другим способом. Находите любые возможности", – заявил Данилов.

Секретарь СНБР считает несправедливостью, когда одни мужчины защищают Украину, а другие – бегут из нее. В то же время Данилов подчеркнул, что другое дело, когда мужчин действительно не могут мобилизовать по определенным причинам.

"Когда мы все будем выполнять правовые действия и законы Конституции, все скоро станет на свои места. И придумывать, что из-за петиции вас могут отпускать, то послушайте – так нельзя, работы в нашей стране больше, чем достаточно", – добавил он.

Как сообщалось ранее, украинский президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрещении раздачи повесток на блокпостах и улицах.

Потери врага на 2 августа: ВСУ ликвидировали 41 170 российских солдат

Читайте также: