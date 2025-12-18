Не прямое попадание: эксперт раскрыл неожиданную деталь атаки на подлодку РФ

Подлодка / © Associated Press

Во время спецоперации Службы безопасности Украины непосредственного попадания в российскую подлодку проекта 636.3 "Варшавянка" в порту Новороссийска, вероятно, не было.

Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Радио NV.

По словам Жирохова, взрыв произошел рядом с субмариной, а не непосредственно в корпус лодки. В то же время мощность поражения была достаточной, чтобы нанести серьезные повреждения.

"Для меня очевидно, что поражение было рядом - не прямое попадание в самую подлодку", - отметил эксперт.

Ключевым элементом операции, по его оценке, стало средство поражения. Речь идет не о надводных морских дронах типа Sea Baby, а о подводном беспилотнике. Жирохов предполагает, что это могла быть Маричка или другой подводный дрон, управляемый с помощью спутникового интернета.

"Точности таких аппаратов пока недостаточно для прямого поражения субмарины. Однако взрыв произошел в районе ограждений, и его сила была повредила саму подлодку. Поражения имели вторичный характер, но последствия - критические", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что 15 декабря Служба безопасности Украины совместно с Военно-Морскими силами провела уникальную операцию в порту Новороссийска.

В результате атаки российская субмарина класса "Варшавянка" стоимостью около 400 млн долларов получила критические повреждения и потеряла возможность запуска крылатых ракет "Калибр".