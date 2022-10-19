Не работает электротранспорт и многие предприятия: мэр Житомира рассказал о ситуации в городе после атаки РФ

Враг 18 октября нанес удары по тем же объектам, что и на прошлой неделе.

В Житомире 19 октября не работает электротранспорт и многие предприятия из-за вчерашних вражеских ударов по объекту энергообеспечения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

"Последний район города вчера получил электроэнергию в 22 вечера. Электротранспорт вчера не работал, сегодня не работает и большое количество предприятий без электроснабжения. Мы увеличиваем количество автобусов на маршрутах. Ситуация такая была у нас в течение последней недели, потому что на прошлой неделе враг нанес ракетный удар по тех же объектах", — отметил мэр.

Он также подчеркнул, что в Житомире была разработана система, по которой город сможет работать абсолютно без поставки электрической энергии. Она будет введена в эксплуатацию примерно через 1,5 месяца.

Напомним, 18 октября РФ снова массированно обстреляла Украину. Так, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Киева — ударили тремя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Деснянском районе столицы, в результате чего погибли три человека. Также нанесли удары по объектам энергообеспечения в Житомире, в результате чего город остался без света и воды.

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