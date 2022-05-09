"Не работает только 17% бизнеса": Шмыгаль назвал шокирующее количество украинцев, уже вернувшихся на Родину

Украину были вынуждены покинуть около 5 миллионов человек из-за полномасштабной войны, которую начала РФ во главе с диктатором Путиным.
С начала войны из Украины уехало около 5 млн человек, но сейчас люди возвращаются. По последним данным, на Родину вернулось 4,7 млн украинцев.
Об этом заявил в интервью премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Около 5 миллионов человек. Официально зафиксированная цифра – это 4,7 миллиона. За последние более двух недель 700 тысяч украинцев уже вернулись. И каждый день возвращается больше, чем покидает Украину", — сказал он.
По словам главы правительства, то, что граждане возвращаются, чувствуется после того, как оживают города.
"Мы это чувствуем по наполненности городов, по возобновлению работы. Если было остановлено 32% бизнеса, то сейчас только 17%. То есть мы понимаем, что бизнес возвращается к работе, люди возвращаются", – пояснил премьер.
Напомним, в Польше для школьников из Украины подготовили некоторые упрощения во время экзамена по математике.
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