Украинские бойцы предпочитают более простые модели, ведь сложная западная техника часто неэффективна

Некоторые западные беспилотники сталкиваются с трудностями при попытках прорыва из-за плотных российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом изданию Newsweek рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов (УБпАК) "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Рустам Нургудин.

Батальон "Ахиллес" в среднем тратит около 3000 FPV-дронов в месяц, предпочитая более простые модели, поскольку более сложная западная техника часто оказывается непригодной для такого типа работы из-за условий на поле боя.

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"Лучшие образцы оружия, такие как артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением, не работают вообще. Лучшие беспилотники не летают", — подчеркнул Рустам Нургудин на брифинге для оборонных компаний и журналистов в Лондоне.

Александр Камышин, бывший министр стратегических отраслей промышленности Украины, возглавляющий оборонную промышленность страны, также отметил, что финансирование является серьезной проблемой. Он пояснил, что возможности Украины в сфере беспилотников значительно превосходят финансирование, которое идет на поддержку более 250 компаний, занимающихся их производством.

"Среди стран НАТО и их военных никто не понимает, что происходит", — сказал Нургудин.

Он добавил, что все еще существует непонимание того, как выглядит современная война, во многом основанная на боевых действиях в Афганистане и Ираке.

Напомним, Украина использует десятки отечественных дополненных систем искусственного интеллекта для своих дронов для достижения целей на поле боя без пилотирования.