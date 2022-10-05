Не ранее осени 2023 года: полковник ВСУ дал неутешительный прогноз по поводу окончания войны

Полковник ВСУ Виктор Кевлюк считает, что освобождение всех территорий Украины состоится не раньше 9-12 месяцев. То есть война еще продлится до осени 2023 года.

Эксперт Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кевлюк предположил, что война в Украине будет продолжаться не менее 9-12 месяцев.

Об этом эксперт Центра оборонных стратегий полковник Виктор Кевлюк рассказал в интервью РБК-Украина.

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По его словам, Украине нужно провести для освобождения и деоккупации территорий как минимум 5-6 наступательных операций. Одна из них уже состоялась – Харьковщина почти полностью уволена. Сейчас там происходят стабилизационные действия на освобожденных территориях.

"Для того, чтобы освободить все наши территории, нам нужно еще 8-9 месяцев. Между операциями существуют определенные перерывы для опрокидывания сил, пополнения потерь, наращивания группировок, формирования соответствующих оперативных построений. чтобы закончить горячую фазу войны, заставить противника сложить оружие и отказаться от дальнейших посягательств на нашу территорию", — считает он.

Кевлюк подчеркнул, что следует учесть, что дальше должны быть проведены стабилизационные операции, чтобы переловить вражескую агентуру, диверсантов, восстановить коммуникации, инфраструктуру, а разминирование может продолжаться десятилетиями.

"Поэтому я думаю, что до осени следующего года война будет продолжаться. Продолжится период постконфликтного урегулирования. От того, какие убытки к тому моменту терпит Российская Федерация, будет зависеть, будем ли мы проводить определенные мероприятия на ее территории. Потому что пока дракона не выбьют зубы, он будет кусаться. Возможно, нужно будет посетить места базирования вражеской авиации, которая до нас долетает из Брянской и Ростовской областей, районы, где сосредоточены ракетные бригады. Как мы это будем делать и какие силы будем привлекать – это знает только Генеральный штаб", – прогнозирует полковник украинской армии.

Напомним, Россия держит наготове в Черном море 5 ракетоносителей с 32 "Калибрами" на борту.

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