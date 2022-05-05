"Не раньше конца мая": Арестович сообщил, когда новое оружие изменит ситуацию на фронте

"Не раньше конца мая": Арестович сообщил, когда новое оружие изменит ситуацию на фронте

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович предположил, что новое вооружение для Украины от западных союзников сможет изменить ситуацию на отдельных направлениях фронта не раньше конца мая.

Арестович также сообщил, что вероятно, в Украине уже где-то "героически стреляют" несколько американских гаубиц M777, но это не то количество, которое может существенно повлиять на ход боевых действий.

Об этом советник руководителя ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Я думаю, что парочка (гаубиц M777 – ред.) уже есть и где-то героически стреляет, но это не то количество, которое может существенно повлиять на ход боевых действий даже на конкретном участке рубежей или позиций. Их должно быть очень много на конкретном направлении, чтобы они что-то изменили, десятки. Такого пока нет нигде", – рассказал Арестович.

"Накопление (украинскими войсками вооружения – ред.) до значимых результатов, которые могут количество привести в качество – я думаю, – не раньше конца мая, если не позже вообще. Там колеблется от очень многих показателей. Поэтому я даю разброс – с конца мая к середине июня-концу июня в товарных количествах, способных изменить ситуацию на поле боя по отдельным направлениям", — добавил советник главы ОП.

Напомним, 5 мая президент Владимир Зеленский поговорил с премьером Британии Борисом Джонсоном о нуждах ВСУ, в частности – предоставлении вооружения большей дальности для предотвращения бомбардировки мирного населения Украины.

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