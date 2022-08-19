Не рассчитывали на длительную войну: аналитик США объяснил, почему РФ обратилась за дополнительными дронами к Ирану

Военный аналитик Сэмюэль Бендетт из аналитического центра CNA объяснил, что у РФ было определенное количество военного вооружения, однако она не была готова к длительной войне.

По его данным, до начала войны в РФ на вооружении было всего несколько десятков беспилотников «Орион» и «Форпост», которые она бросила на украинский фронт, но их не хватило на длительную войну.

Об этом Сэмюэл Бендетт рассказал в интервью "Голосу Украины".

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Россия знала, что начинает эту войну, имея очень небольшое количество современных вооружений. В течение десяти лет российская оборонка, правительство и военная верхушка говорили о том, что нужны ударные беспилотники и боеприпасы к ним. Российская оборонная промышленность не справлялась с этой задачей, потому что Война показала, что этих вооружений нужно гораздо больше, но оказалось, что при всех разговорах об уникальных образцах и прочего, высокотехнологичного оружия в России недостаточно.

До начала войны у России было всего несколько десятков беспилотников «Орион» и «Форпост», которые можно было бросать на украинский фронт. Обращение России в Иран с целью приобретения беспилотников говорит о том, что в Москве не рассчитали, сколько будет длиться война. Если бы война действительно продолжалась – как хотел этого Путин – всего несколько недель, то все давно закончилось бы», — рассказал он.

Бендетт также объяснил, что Путин не обратился за дополнительным вооружением к Китаю, хотя мог, потому что Пекин не передал бы их РФ из-за ответа США.

"Я сначала предполагал, что Россия обратится в Китай. Но, пожалуй, Пекин очень настороженно относится к этому, потому что американские санкции могут затронуть Китай. А военная индустрия Ирана уже много десятков лет развивается под американскими санкциями, несмотря на которые Иран смог создать многое очень ходовых моделей военных беспилотников, включая беспилотники средней дальности и барражирующих боеприпасы – их Россия и хочет получить. В этом смысле Иран подходящий партнер для России", - отметил американский аналитик.

Напомним, по данным иностранных СМИ, администрация президента США заявила, что РФ могла обратиться в Иран с просьбой предоставить ей сотни беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных нести оружие, для использования в войне против Украины.

Впоследствии представитель МИД Ирана Насер Канаани не подтвердил информацию о передаче России партии боевых беспилотников. Однако руководство РФ обращалась с такой просьбой.

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