"Не рассчитывайте на американцев": артиллеристы РФ становятся дерзкими, а у Украины заканчиваются боеприпасы — Forbes

Украинская артиллерия сейчас ощущает сильнейший снарядный голод на войне. Если летом 2023 года речь шла о равенстве или даже превосходстве украинской артиллерии над российской, то сейчас все наоборот – по состоянию на сегодняшний день оккупационные войска России имеют пятикратное преимущество. Если украинские батареи сегодня производят около 2 тысяч снарядов в сутки, то российские – 10 тысяч.

Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Акс в статье Forbes.

Автор напоминает, что помощь США в Украине закончилась в конце декабря прошлого года. Между тем, республиканцы в Конгрессе США отказываются поддержать запрос президента Джо Байдена.

"Артиллерийские батареи Украины первыми почувствовали на себе это предательство", – пишет Акс.

"Это потому, что американцы были одним из самых больших доноров гаубиц и ракетных установок – и боеприпасов для обоих", — отмечает обозреватель.

Как пишет Дэвид Акс, российские артиллеристы становятся дерзкими. Они не беспокоятся о риске того, что украинские артиллеристы откроют по ним огонь, и сосредотачивают свои самые большие пушки и пусковые установки для сокрушительных ударов по украинским позициям в прифронтовых городах.

"Год назад россияне, вероятно, не рискнули бы сосредоточить такое количество тяжелого вооружения под открытым небом на такой маленькой территории, так близко к линии фронта. Украинские гаубицы M777 и HIMARS, имеющие дальность действия соответственно 24 и 90 км, могли бы передать россиянам забвению", – пишет автор статьи.

Но в условиях сокращения артиллерийских и ракетных боеприпасов украинская армия хранит свои снаряды и ракеты для самых тяжелых ситуаций – нанесение ударов по российским войскам и их транспортным средствам, когда они собираются прорвать украинские линии.

"К сожалению, эта ситуация позволяет России применить хорошо известный подход. Это систематическое разрушение населенных пунктов, что делает их незащищенными", — отмечают аналитики Frontelligence Insight.

Такая ситуация, в частности, сложилась в Марьинке Донецкой области, где украинские военные держали оборону почти два года полномасштабной войны. Однако, когда начался снарядный голод, российская артиллерия систематически уничтожила весь город. Нашим защитникам пришлось отойти, ведь они не могли продолжать обороняться среди самих руин, а оккупанты заявили об "освобождении" Марьинки и выдали это за "победу".

Ближе к фронту украинские бригады компенсировали свое артиллерийское голодание тем, что атаковали российские полки все больше и больше взрывоопасными беспилотными летательными аппаратами – десятками тысяч в месяц.

Однако в большинстве своем FPV-дроны имеют дальность действия около 3 км, тогда как российская артиллерия обычно стоит вне зоны их досягаемости – на расстоянии от 15 до 24 км от линии фронта.

"Самый надежный способ для Украины восстановить артиллерийский паритет, предотвратить разрушение новых городов также наиболее очевидно — приобрести больше снарядов и ракет для своих гаубиц и пусковых установок", — отмечает военный обозреватель.

"Только не рассчитывайте на американцев. Хотя Байден имеет широкие полномочия пожертвовать излишки американского оружия без предварительного одобрения Конгресса, неясно, распространяются ли эти полномочия на боеприпасы", – отмечает Дэвид Акс.

Напомним, оккупанты продвигаются под Авдеевкой.

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