"Не расслабляемся": Ким назвал версии, почему Россия сегодня запускает ракеты партиями

Виталий объяснил, что сегодня стоит за ракетной атакой России.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким назвал три версии, почему сегодня Россия запускает ракеты партиями.

Об этом он рассказал в видеообращении, подчеркнув, что большинство ракет достаточно легко сбивается.

Так, по первой версии оккупанты умышленно выпускают ракеты малыми партиями, чтобы тревога была дольше и держать людей в подвалах.

Вторая версия – "прощупывают" нашу ПВО, чтобы нанести массированый удар.

Он подчеркнул, что радоваться рано, хотя сейчас ВСУ сбивают большой процент ракет.

"Ну и третий вариант – они просто нелогичные идиоты", – резюмировал глава Николаевской ОВА.

Напомним, во вторник с утра, 11 октября, в Украине началась масштабная воздушная тревога.

Массовая воздушная тревога 11 октября

Во вторник с утра, 11 октября, в Украине началась масштабная воздушная тревога. Первоначально сообщалось о запусках ракет из Ту-95 из Каспийского направления. Около 10:00 российская армия запустила еще десять ракет, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Людей просят не пренебрегать воздушной тревогой и находиться в укрытиях.

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