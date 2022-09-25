"Не расслабляемся": защитница Азовстали "Пташка" рассказала о своем основном задании после обмена

Освобожденная из российского плена украинская защитница Екатерина Полищук с позывным "Пташка" обратилась к украинцам и рассказала, чем будет заниматься после лечения.

"Пташка", которую удалось освободить из плена России, отметила необходимость дальнейшей борьбы за каждого украинского воина, оказавшегося в плену РФ. Парамедик подчеркнула, что это обязанность каждого сознательного гражданина.

Об этом "Пташка" сказала в своем Instagram, где опубликовала сториз-видеообращение к подписчикам.

21-летняя "Пташка" рассказала, что после непродолжительного восстановления намерена продолжать борьбу за Украину, за украинские земли и украинских военных, находящихся в плену России.

Защитница "Азовстали" подчеркнула, что это в первую очередь и считает, это своей задачей и обязанностью. Сейчас же говорит, что часть ее сердца осталась с украинскими пленниками в плену РФ.

"Я вернулась, но вернулась не совсем, ведь часть моего сердца осталась там, в российском плену – украинские воины до сих пор находятся в этом аду. Поэтому наша основная задача – дальше бороться за каждого украинского воина. Сейчас совсем немного я восстановлюсь и мы будем продолжать борьбу, освобождать украинские земли от этой мокшанской напасти и освобождать украинских военных. Это первоочередно, это моя задача и моя обязанность. И я считаю - это обязанность каждого сознательного гражданина — бороться, не останавливаться и быть сильными. Всем спасибо. Слава Украине!", — сказала парамедик-доброволец Нацгвардии "Пташка" в сториз и добавила надпись "Радуемся и не расслабляемся!".

Защитница Азовстали "Птичка" обратилась к украинцам / Фото: Фото из открытых источников

Напомним, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина уволила 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Следует заметить, что глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева заявила, что освобожденные из плена военные находятся в шокирующем состоянии — почти все 215 человек имеют крайнюю степень анорексии.

Как сообщалось, один из освобожденных украинских воинов сделал предложение своей девушке прямо в больничной палате на третий день после обмена. На распространенных видеокадрах видно, как девушка сидит на больничной койке в палате, а любимый-защитник делает ей предложение со словами: "... войну, Золочев. Не знаю, что было сложнее. Выйдешь за меня?".

Кроме того, в освобожденной из плена военного медика Марьяны Мамоновой, героически защищавшей Мариуполь, 25 сентября родилась девочка.

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