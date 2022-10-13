"Не расслабляемся": Зеленский призвал 14 октября особо прислушиваться к сигналам воздушной тревоги

Президент отметил важность праздника 14 октября для всех украинцев, а потому призвал быть чрезвычайно осторожными, ведь враг в этот день может усилить атаки.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги завтра, 14 октября, в День защитников и защитниц Украины.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 13 октября.

Прездиент подчеркнул, что завтра – один из самых важных дней для украинцев: Покров, День защитников и защитниц Украины.

"Обязательно отметим – каждый на своем месте. Праздник всех наших воинов – от древности до настоящего, от казаков до повстанцев, от всех них до бойцов современной армии", – отметил он.

Зеленский призвал украинцев завтра, 14 октября, быть особенно внимательным и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Не расслабляемся! Бьем врага! Соблюдаем правила безопасности! Прислушиваемся к сигналу воздушной тревоги, особенно завтра", – подчеркнул глава государства.

Ракетный террор России

Напомним, что в последние три дня Россия активизировала ракетные удары по территории Украины.

Так, после обеда в четверг, 13 октября, РФ атаковала запад Украины ракетами из Черного моря и, вероятно, беспилотниками.

Оккупанты в четверг, 13 октября, выпустили ракеты "Калибр" по Украине. В Воздушном командовании "Запад" сообщили, что им удалось сбить четыре российских ракеты.