Не расслабляться: эксперт объяснил отсутствие массированного ракетного удара РФ в годовщину вторжения

По состоянию на пятницу, 24 февраля, российская армия накопила достаточный боекомплект для нанесения ракетного удара.

Российские оккупанты запланировали ракетный обстрел, но, очевидно, перенесли его на другую дату.

Такое мнение высказал в комментарии для ТСН.ua военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя прогнозируемую на 24 февраля угрозу массированного ракетного удара.

“Оккупанты по состоянию на сегодняшний день имеют накопленный боекомплект. Когда они его используют – это вопрос времени. Является константой, что он, удар, произойдет. То, что сегодня не произошло массированного ракетного удара, не вариант, который не произойдет вообще”, — сообщил Коваленко.

Напомним, по информации руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова, Россия производит в течение месяца 20 ракет. Именно поэтому снижается интенсивность обстрелов Украины.

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