"Не решает проблему, когда у россиян тысяча": Зеленский о поставках Украине нескольких десятков танков

Зеленский подчеркнул, что предоставление даже небольшого количества танков покажет, что весь мир с нами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужны не несколько десятков танков, ведь в России, начавшей полномасштабную войну, в разы больше этой техники. 10-50 танков, обещанных разными странами Украины, "не решит проблему" на поле боя.

Такое заявление президент сделал в интервью немецкому телеканалу ARD, которое цитирует его пресс-служба.

Впрочем, по словам украинского президента, предоставленная техника, хоть и в небольшом количестве, сыграет другую важную роль – покажет единство мира и будет мотивировать украинских военных на борьбу против агрессора.

"Вы должны четко понимать: когда против нас российская армия, у которой тысяча танков… Там просто некому воевать, они боятся, они немотивированы и это плюс нам. Но когда у них тысяча танков, ни одна страна решением, что они нам дают 10- 20-50 танков не решает проблему.Они делают только одно очень важное дело — мотивируют наших воинов бороться за их же ценности.Потому что показывают, что весь мир с тобой.У меня есть 10 танков — возьми все, у меня есть 100 танков — возьми все, у меня есть один танк – я тебе его отдаю", — сказал Зеленский.

Кроме того, он отметил, что ценит все, что сделали Штайнмайер, Шольц, Бундестаг. В то же время, говоря о Leopard 2, которые все еще не решилась передать Германия, президент сказал, что "если кто-то беспокоится, эти танки не поедут по территории РФ". По его словам, Украина защищается от российского агрессора, и ее не интересует чужая земля.

"Ты можешь дать "Leopard"? Ну дай. Мы же не наступаем. Эти "Леопарды", если кто-то волнуется, не поедут по территории РФ. Мы защищаемся. Нас не интересует их земля, люди… У тебя есть эти "Леопарды" или у вас соревнования в риторике?Если есть "Леопарды" – дай. Если Bradley дали американцы 20 в пакете, немцы дали Marder – 20. И я был очень благодарен. Но после заявления о танках, мол, "сколько ты дашь, столько я дам "У меня возникает вопрос: значит, вы могли дать Marder больше, и просто дали 20, потому что американцы дали 20 Bradley?", — заявил украинский лидер.

Также Зеленский прокомментировал упреки в возможностях Украины поддерживать и обслуживать танки Leopard, сказав, что "и к ковиду тоже никто не был готов".

"Конечно, инфраструктурно мы можем быть сейчас не готовы, потому что у нас нет на вооружении "Леопардов". Так и есть. Но к наковеду тоже никто не был готов. Это не означало, что не нужно искать решение проблемы… Не надо говорить, что что-то не готово, кто-то не готов, что украинцам нужно еще 80 лет, чтобы понять, что такое танк", — подытожил президент.

Танки Leopard 2 для Украины.

20 января во время заседания в формате "Рамштайн" союзники не пришли к соглашению о поставке Украине танков Leopard немецкого производства.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг критике Германию за промедление с передачей Украине танков Leopard 2. Он подчеркнул, что война здесь и сейчас и техника нужна Украине срочно.

Моравецкий заявил, что Польша создаст "меньшую коалицию" стран, готовых пожертвовать Украине часть своего современного оборудования и современных танков, если Германия все же не согласится отправить 14 Leopard 2, которые анонсировал Киеву президент РП Анджей Дуда.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что они не будут запрещать другим странам передавать Украине танки Leopard 2.

В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус 22 января заявил, что вскоре будет принято решение о том, отправлять ли танки немецкого производства Leopard в Украину.

Комментируя этот вопрос, канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 22 января, заявил, что его государство решает о передаче Украине танков. Однако есть условие – это должно произойти в координации с союзниками, в том числе США.

Читайте также: