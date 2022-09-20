"Не с кем будет сражаться": эксперт оценил предстоящую деоккупацию Донбасса

В оккупированных россиянами Донецке и Луганске практически не осталось мужчин, поскольку их россияне массово бросают воевать на фронт.

В связи с этим ВСУ будет гораздо проще освобождать эти населенные пункты, поскольку временно оккупированные Донецк и Луганск некому будет защищать.

Такое мнение высказал политический эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак во время включения в эфире FREEDOM.

По его словам, в квазиобразованиях почти не осталось мужчин. Их после заключенных оккупанты бросают на фронт, в так называемую вторую очередь, и только потом уже идет русская регулярная армия.

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"Когда наша армия будет возвращать Донецк и Луганск, будет гораздо проще, не с кем сражаться. Все уже на других фронтах, защищать Донецк и Луганск никто не будет", — сказал эксперт.

Кроме того, как заметил Ступак, в то время как украинские воины освобождают захваченные территории от РФ, Москва лжет о "победах" путинской армии.

"Их наступление носит негативный характер. Если еще недавно в Луганской области было 100% территорий захвачено, то уже 99%... Осталось захвачено россиянами: в Харьковской области – 4%, в Николаевской области – тоже 4%", – подытожил экс-сотрудник СБУ. .

Напомним, военный эксперт назвал направление, где ВСУ могут прорвать оборону оккупантов.

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