Не с Путиным, который "может не дожить до конца этой войны": в ОП назвали, с кем будут вести переговоры с РФ

В Офисе президента подчеркнули, что Украина никогда не была против переговоров со страной-агрессором Россией. После выхода на границы 91-го года Украина будет вести переговоры не с военным преступником Владимиром Путиным, а с новым руководством России.

Об этом сказал советник ОП Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником, адвокатом, журналистом Марком Фейгиным.

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"Позиция очень простая. Мы никогда не были против переговоров. Я повторю, мы не будем вести переговоры с Путиным, международным военным преступником. Мы подозреваем, что он не доживет до конца этой войны – как физическая или как политическая фигура. А чего с трупами вести переговоры. По РФ, мы не отказывались, просто у нас есть условия", — отметил он.

Арестович в очередной раз перечислил украинские условия, озвученные российским властям неоднократно:

Вывод всех российских войск с территории Украины на границы 24 августа 1991 года.

Наказание военных преступников.

Выплата репараций.

Гарантии неповторения агрессивной войны со стороны РФ.

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Переговоры РФ и Украины

На фоне поражений на фронте в России снова заговорили о возобновлении процесса переговоров с Украиной. До 24 февраля Киев не раз призывал РФ к дипломатическому разрешению военного конфликта, однако там отказывали. Заявления к призыву возобновить переговоры начали и от западных лидеров.

Так, президент Франции Эманнуэль Макрон заявил, что Украина и Россия должны вернуться за стол переговоров. Впрочем, потом добавил, что "мир в Украине возможен тогда, когда это решат украинцы".

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что время, когда нужно будет начинать переговоры с Россией, будет решать Украина. В США подчеркнули, что переговоры должны начаться только на условиях Украины.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что возможность диалога может быть только тогда, когда оккупанты выйдут с украинских территорий. Это же 7 ноября напомнил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией, но для этого следует вывести оккупационную армию с территории Украины.

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