Не самая эффективная ракета: эксперт объяснил, почему РФ не может массово избивать "Орешником"

Ракета "Орешник"

Россия вряд ли сможет регулярно использовать ракету «Орешник«, несмотря на заявления о ее инновационности и серийном производстве. Причины — ограниченные темпы производства, технические трудности и низкая эффективность без ядерного заряда.

Об этом в комментарии 24 Канала заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, первым сдерживающим фактором являются производственные возможности РФ.

«По сообщениям украинских спецслужб, россияне могут по лучшим расписаниям производить примерно 10 единиц этих ракет в год», — подчеркнул Жмайло.

Вторую проблему эксперт связывает с техническими рисками самой ракеты, из-за чего РФ опасается ее частого применения.

«Один из их страхов, что „Орешник“ не долетит или развалится в воздухе. Тогда эффект психологического давления в геополитической плоскости будет нивелирован», — отметил он.

Жмайло также напомнил, что во время испытаний ракеты на полигоне в Капустином Яру возникли серьезные проблемы, в частности, детонация, в результате которой погиб персонал, занимавшийся запуском.

Третьей причиной, по словам эксперта, является боевая эффективность «Орешника» без ядерной оснастки.

«Орешник» без ядерного заряда — это мощное, но малоэффективное оружие в контексте давления на наши тылы и уничтожение энергетической инфраструктуры», — подчеркнул Жмайло.

Он добавил, что последствия поражения этой ракетой оказались значительно слабее, чем ожидали в России, а значительно большие разрушения Украине наносят другие типы вооружения.

«Калибры», «Кинжалы» и вся российская баллистика и аэробалистика, которая летит по территории Украины, наносит гораздо большие разрушения», — сказал эксперт.

По его оценке, РФ еще может применять «Орешник», однако это не станет системной практикой.

«Удары „Орешником“ Россия еще может совершать. Однако нельзя говорить о том, что это станет практикой во время воздушных ударов врага», — резюмировал Жмайло.

Напомним, в ночь на 9 января Россия впервые за время полномасштабной войны нанесла удар ракетой «Орешник» по Львовской области. Президент Владимир Зеленский отметил, что атака была показательна и произошла вблизи границ Европейского Союза. В ВСУ призывают не недооценивать врага, подчеркивая, что РФ продолжает развивать вооружение и наращивать технологические возможности.