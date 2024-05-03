"Не сегодня и не завтра": аналитики спрогнозировали, когда россияне смогут захватить Часовой Яр

Все зависит от формирования резервов и поставок помощи от Запада, считают эксперты.

Украинская разведка выделила три попытки РФ дестабилизировать Украину, чтобы добиться победы. Оценки украинских и американских разведслужб о положении на передовой согласуются с прогнозом Института изучения войны о том, что ВС РФ могут захватить Часовой Яр, но вряд ли захватят крупные украинские города.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Заместитель главы ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью The Economist 2 мая сказал, что первая попытка дестабилизировать Украину сводится к военным операциям, направленным на то, чтобы воспользоваться текущей нехваткой материального обеспечения и личного состава.

Россияне, по словам Скибицкого, знали, что апрель и май будут сложными месяцами для украинской армии. ВС РФ попытаются выполнить свою задачу по захвату Донецкой и Луганской областей, а российское командование стремится к победе на поле боя до 9 мая или к визиту президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в середине мая.

Скибицкий отметил, что усилия Украины сосредоточены на Часовом Яру, где, по оценкам ISW, у российских войск больше возможностей, чтобы достичь операционно значимых целей.

"И хотя падение города, скорее всего, вопрос времени, все же ВС РФ не захватят его сегодня или завтра. Все будет зависеть от имеющихся в ВСУ резервов", – считают эксперты.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты жалуются, что ВСУ массово уничтожают их в районе Часового Яра.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт объяснил тактику россиян у Часового Яра.

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