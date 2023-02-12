Не Shahed: россияне запустили по Днепропетровщине дрон-разведчик и воздушные шары с отражателями — ВСУ

Российские оккупанты вечером, 12 февраля, не запускали по территории Украины иранские дроны. Захватчики для атаки выбрали разведывательный беспилотник и воздушные шары с угловыми отражателями.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Информация о применении противником "шахедов" вечером 12 февраля на Днепропетровщине, которая распространяется некоторыми телеграмм-каналами, не соответствует действительности. Враг использовал разведывательный БпЛА и несколько воздушных шаров с угловыми отражателями. По враждебному БпЛА работала противовоздушная оборона воздушного командования "Схид". Результат уточняется", – говорится в сообщении.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким, также предупреждавший об ударах иранскими дронами, после сообщения Воздушных сил заметил, что вражеские цели летели на высоте 400 метров.

"Хотя всякое может быть. И слава Богу", – уточнил Ким.

Напомним, вечером, 12 февраля, в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях была объявлена воздушная тревога. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщали об угрозе ударов иранскими дронами.

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