Не штурмовик и пехотинец: какие должности наиболее востребованы в ВСУ — назвал командир ''Волков Да Винчи''

Сейчас на фронте прежде всего необходимы военные, которые умели бы ловко пользоваться средствами РЭБ.

Об этом рассказал командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в интервью LIGA.net.

"Каким бы ты ни был подготовлен, сколько бы у тебя ни было PVS, калиматоров, крутой формы или наушников – против FPV-дрона ты ничего не сделаешь. Если у тебя не будет сильного ребята, который тебя будет защищать. Против вражеской пехоты ты не сможешь стрелять больше количества своего боекомплекта или против вражеской артиллерии без хорошей "контрбатерейки" ни один специалист не сможет стоять на позиции", — пояснил он.

Командир 'Волков Да Винчи" добавил, что меньше всего они сейчас нуждаются в штурмовиках и простых пехотинцах.

"Это будет странно, но я стараюсь как можно меньше искать штурмовиков и простых пехотинцев. Во-первых, я заинтересован в том, чтобы те люди, которые мотивированы и хотят учиться, шли на должности саперов, операторов БпЛА, танкистов, артиллеристов и т.д. и роты боевого обеспечения или просто обеспечения", — подчеркнул он.

В то же время он не возразил, что действительно существует нехватка пехоты. Это частично закрывает принудительная мобилизация, но есть вопрос к качеству.

"Я повторюсь, потому что это закон: каждому командиру важнее, чтобы у него был специалист-артиллерист, умеющий точно попадать, считать и подружится с системой. Или креативный инженер, который будет выстраивать взрывные/невзрывные заграждения, которые врагу будет трудно преодолеть. Рота/ не допустят взвод огневой поддержки, чтобы на позиции подошел враг", – отметил он.

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