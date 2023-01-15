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"Не скрою — приятно": в России довольны убийством гражданских в Днепре и угрожают другим городам

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
2957
Время на прочтение
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"Не скрою — приятно": в России довольны убийством гражданских в Днепре и угрожают другим городам

Фото: из соцсетей

Пропагандист назвал ракетный удар по Днепру "прекрасным фейерверком".

Российский пропагандист, журналист "Комсомольской правды" Сергей Мардан не скрывает, что доволен убийством гражданских людей в многоэтажке в Днепре. Более того, он угрожает Харькову и Киеву.

Он назвал ракетный удар по жилой многоэтажке в праздничный выходной день "прекрасным фейерверком".

"Отметили замечательным фейерверком. Таким вот, как положено. Приятно? Не скрою — приятно! Но приятнее было бы увидеть разнесенный в хлам какой-то днепровский мост", — заявил российский пропагандист.

Он призвал посмотреть на фотографии разрушенного россиянами Мариуполя.

"Даже если в этот дом попала наша ракета, лично для меня это вообще не меняет ничего. Ну посмотрите на фотографии Мариуполя – вот, что будет с Харьковом. Да, будет. И с Днепропетровском это будет, и с Киевом это будет!" – сказал Мардан.

Ракетный удар по Днепру

Напомним, что по состоянию на вечер 15 января спасатели вместе с волонтерами разобрали примерно половину завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки в Днепре.

Сейчас известно о 29 погибших, 73 раненых. В больнице находятся 30 человек, 12 из них в тяжелом состоянии. Из-под завалов достали 39 жителей дома. Судьба еще более 40 человек неизвестна.

Трагедия в Днепре спасатели, волонтеры и жители продолжают разбирать завалы.

Трагедия в Днепре спасатели, волонтеры и жители продолжают разбирать завалы.

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Дата публикации
Просмотры
2957
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