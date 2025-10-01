«Не случайность, а кропотливая работа»: в ВСУ рассказали о сбитии российского вертолета FPV-дроном

ВСУ уничтожили очередной вертолет Ми-8 / © Associated Press

Перед тем как сбить российский вертолет Ми-8 FPV-дроном, украинские военные из батальона беспилотных систем «Хищники высот» провели длительную подготовку и тщательную разведку.

Об этом в прямом эфире телеканала " Эспрессо " рассказал старший офицер отделения коммуникации 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем Тарас Мышак.

«Да действительно этот Ми-8 сбили бойцы нашей бригады. Конкретно — первый батальон беспилотных систем „Хищники высот“. А еще точнее — экипаж с позывным Балтика», — отметил офицер.

По его словам, операторы предприняли несколько попыток уничтожить этот вертолет, прежде чем им удалось реализовать замысел.

«Россияне заявляют, что экипаж Ми-8 выжил. Но каждый, кто видел видео, особенно то, что они сами выложили, понимает: шансов у них не было. Это точно не случайность. Наши ребята долгое время отслеживали этот борт, проводили разведку и обнаружили закономерность в его полетах. Они рассчитали маршрут и ориентировочное время выхода в небо», — объяснил Мишак.

Он добавил, что хотя элемент везения тоже был, успех операции обеспечили, прежде всего, системная подготовка и профессионализм украинских военных.

«Раньше несколько раз пытались сбить этот Ми-8. Но на этот раз все сложилось так, как нужно. Удача приходит к тем, кто хорошо готовится и владеет мастерством», — подытожил офицер.

