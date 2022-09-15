Не слышали сирен и взрывов, но чувствовали вибрации дома: как в войну спасаются люди с нарушением слуха

По данным Всемирной организации здравоохранения, к началу военных действий в Украине проблемы со слухом имели более 2 млн человек.

Более 2 миллионов украинцев не слышат воздушной тревоги, а потому не всегда могут спастись, говорится в ТСН.

Швейное предприятие среди Чернигова — фабрика тишины. Как строчит нить из четырех десятков мастериц здесь слышат единицы. Не слышно им ни взрывов, ни сирен, ни суеты.

Елена, Валентина и Татьяна — войну встретили в тишине. «Утром 24 я даже пришла на работу, а тут сказали "Идите домой, нельзя работать, нельзя, война началась". Я и вернулась, а потом смотрю, не могла в это поверить, рядом с домом идут танки», – рассказывает Елена.

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«У заправок очереди стояли, у банкоматов очереди, потом в троллейбусе объявили – война: рядом сидела мастерица, она немного слышит, она же первой и рассказала», – добавляет свою историю Татьяна.

Татьяна под российскими обстрелами уже не впервые, в году в Чернигов она убегала из родного Антрацита Донецкой области. «Здесь страшнее было, 2014чем тогда. С мужчиной уже никуда не уезжали, постоянно в подвале, а потом сидели в квартире», – вспоминает женщина.

Рядом с Еленой Павловной всегда был сын. "Он у меня слышащий, когда обстрелялся, он всегда говорил, что надо прятаться, и мы спускались в подвал. Когда были взрывы, видно, что дым горел. Это я вижу, а обстрелы нет, не слышу", – рассказывает она.

А Валентина блокаду Чернигова пересидела в подвале общежития. «Мы там все прятались, было много людей – 40 и с детьми были. Однажды, когда разбомбили гостиницу «Украина», был такой сильный взрыв – это было три раза и даже мы это почувствовали. Вибрации. Как будто все вокруг в землетрясении», — рассказывает Валентина.

Когда вражеские ракеты разбомбили стадион – взрывной волной разрушило и фабрику. Швеи собственными силами навели порядок – убрали мусор и обломки кирпича, окна заклеили целлофаном, теперь собирают деньги на стекло. «Ну, вы знаете, я даже не плакала, думаю хорошо, что у нас не было пожара. У нас есть шанс вернуться к работе. Это как второй дом, многие работают более 20 лет», — говорят швеи.

О сирене они долгое время узнавали от коллег или близких, которые при этом являются переводчиками. В марте людей с недостатками слуха стало выручать приложение в смартфоне – с вибрации. Впрочем, и она помогает не всегда. Эту вибрацию сложно отличить от других сообщений. Особенно когда люди спят. Так случилось в Харькове в августе, когда чужаки «Искандеры» обстреляли общежития. Погибли 19 человек, втрое больше раненых. Среди них много глухих, сигнал тревоги — не услышали.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к началу военных действий в Украине проблемы со слухом имели более 2 млн человек. Самый простой способ сообщить их об опасности – отправить короткое СМС: «тревога, выходите, прячьтесь!!!». «Если эти навыки спасают хотя бы одного человека, мы говорим о том, что значит нужно это внедрять», – говорят спасатели.

В настоящее время в ГСЧС тестируют новый проект, в котором вместе с профессиональными жестами спасатели будут теперь изучать и несколько базовых — для неслышных людей. «Это в ситуации, когда, к примеру, происходит эвакуация людей. Происходит пожар и спасатель нужно объяснить, куда нужно эвакуировать, временно или постоянно?», — говорит заместитель руководителя ГСЧС Роман Примуш.

«С начала полномасштабного вторжения люди с нарушением слуха почувствовали в некоторых случаях действительно беспомощность», — говорит ведущая жестового языка ТСН Татьяна Радченко.

Школу, где она учила детей с нарушением слуха, на начало полномасштабного вторжения разбомбило взрывной волной. Выкладывает теперь онлайн. Как и переводит новости ТСН – изо дня в день для всей страны.

Говорит, как и все мы, глухие люди, к войне уже приспособились. Знают, где читать новости, где искать бомбоубежища и что делать под обстрелами. Но призывает всех просто не быть в стороне.

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